Кировчан просят помочь разыскать 44-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-08T10:55:40+03:00

Уже неделю никто не знает, где находится Светлана Мокрушина

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Жителей Кирова просят присоединиться к поискам 44-летней Светланы Мокрушиной. В последний раз женщину видели 1 февраля. С тех пор никакой информации о местонахождении пропавшей нет.

К поискам Светланы подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове. Они сообщили приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, крашеные темно-русые волосы до плеч. В момент пропажи она была одета в белый пуховик, синие джинсы, белую шапку, серые кроссовки.

Если вам известно, где находится женщина, просьба сообщить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU