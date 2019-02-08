Кировчан просят помочь разыскать 44-летнюю женщину
Уже неделю никто не знает, где находится Светлана Мокрушина
Светлана пропала 1 февраля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Жителей Кирова просят присоединиться к поискам 44-летней Светланы Мокрушиной. В последний раз женщину видели 1 февраля. С тех пор никакой информации о местонахождении пропавшей нет.
К поискам Светланы подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове. Они сообщили приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, крашеные темно-русые волосы до плеч. В момент пропажи она была одета в белый пуховик, синие джинсы, белую шапку, серые кроссовки.
Если вам известно, где находится женщина, просьба сообщить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU