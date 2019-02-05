2019-02-05T17:17:47+03:00
Происшествия

В Кирове несовершеннолетний скинхед избил подростка-антифашиста

Молодые люди встретились впервые, и между ними сразу же возник конфликт
Евгений ДЕМИХОВ
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Драка возникла на почве разных убеждений. Обвиняемому грозит тюрьмаДрака возникла на почве разных убеждений. Обвиняемому грозит тюрьмаФото: Елена КАРЛИНА
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Дело уже находится в суде. Молодого человека будут судить по статье «Побои». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

- Инцидент произошел 9 мая 2018 года около четырех часов дня, - уточнили в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - Несовершеннолетний обвиняемый и еще один человек, личность которого установить не удалось, проходили около дома на Октябрьском проспекте, 94, и увидели подростка. Как выяснилось, молодые люди принадлежали к разным неформальным молодежным движениям. На фоне этого и возник конфликт.

Подросток-скинхед со своим знакомым решил избить антифашиста. Идеологическая ненависть привела несовершеннолетнего под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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