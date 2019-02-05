Следком начал расследование дела об избиении яранского школьника

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-05T12:55:41+03:00

Семиклассника несколько раз ударил об дверь его же классный руководитель

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Расследованием дела об избиении яранским педагогом своего ученика занялся следственный комитет по Кировской области.

31 января 2019 года в школе №2 города Яранска произошел инцидент: классный руководитель кадетского класса, по совместительству педагог по карате, жестоко избил своего ученика. По одной из версий, мужчина хотел наказать мальчика за то, что он дразнил свою одноклассницу. Однако мужчина не обошелся замечанием, а схватил семиклассника за шею и несколько раз ударил его об дверь.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Но из-за общественного резонанса, который вызвало это происшествие и возраста мальчика, ему всего 13 лет, расследованием занимаются сотрудники следственного управления следственного комитета.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и мотивы конфликтов. В результате проверки будет принято решение о возбуждении уголовное дела.

ИСТОЧНИК KP.RU