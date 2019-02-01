2019-02-01T17:52:39+03:00
Общество

Сити-менеджер поручил подрядчикам чистить улицы от снега круглосуточно даже в выходные

Илья Шульгин сослался на синоптиков, которые предупреждают о снегопадах
Евгений ДЕМИХОВ
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В выходные подрядчики будут убирать снег круглосуточно. Фото: vk.com/public139196350В выходные подрядчики будут убирать снег круглосуточно. Фото: vk.com/public139196350
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Ежедневно из города вывозят не менее 11 тысяч кубометров снега. За сутки на улицы города выезжает до 166 единиц техники. Их задействуют для очистки дорог и тротуаров, а также для вывоза снега.

- По прогнозу, в ближайшие дни снегопады будут продолжаться, - сказал подрядчикам глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Прошу заниматься снеговывозом и расчисткой улиц круглосуточно. Особое внимание нужно уделить магистральным улицам. Из-за погодных условий на них не должно задерживаться движение общественного транспорта.

Подрядчикам поручили не забывать о пешеходных зонах, остановках и парковочных местах, так как в выходные дни они также остаются востребованными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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