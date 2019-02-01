2019-02-01T07:13:00+03:00
Происшествия

В Омутнинске ребенок скатился под рейсовый автобус

Пассажиры остановили водителя и вытащили девочку
Елизавета Захарова
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Фото: «Омутнинские вести+»Фото: «Омутнинские вести+»
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В Омутнинске местные жители жалуются на плохую работу коммунальщиков: дороги завалены снегом, а там, где очистительные машины прошли по проезжей части, они свалили убранную снежную массу на тротуары и остановки. На одной из таких автобусных станций и пострадала местная школьница. Об этом сообщают «Омутнинские вести+»

Инцидент произошел 29 января. Девочка с бабушкой стояли на остановке, подошел автобус. Но, чтобы сесть в него надо преодолеть снежный бугор: но ребенок не смог этого сделать. Девочка запнулась и скатилась под автобус. К счастью, пассажиры во время забили тревогу и остановили водителя. Бабушка ринулась помогать внучке: одной ей было бы не вылезти. К счастью, она не пострадала.

Куда надо пожаловаться, чтобы расчистили остановки? – сетовала женщина в городском сообществе. – Так и до беды не далеко. Страшное дело!

ИСТОЧНИК KP.RU

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