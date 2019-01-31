2019-01-31T18:15:44+03:00
Общество

В кировских магазинах продают фальшивую икру палтуса

Роспотребнадзор предупреждает кировчан о возможном фальсификате
Мария ПЕТРОВА
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В продажу могли поступить банки фальшивой черной икры палтусаВ продажу могли поступить банки фальшивой черной икры палтусаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Управление Роспотребнадзора предостерегает кировчан, которые любят полакомиться деликатесом. В продажу могли поступить банки черной икры палтуса производства «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, Рыбный порт), которые не имеют никакого отношения к настоящим продуктам мурманского производства.

Как правило, подделки готовят из пищевого желатина с добавлением ароматизаторов и красителей. Отличить натуральный морепродукт можно по нескольким признакам. Следует обратить внимание на цвет, торговой сети встречается черная икра палтуса, которую подкрасили, что говорит о низком качестве товара.

- Ядра икры должны быть крупные, многоугольные, с упругой текстурой, но легко раскрываются при нажатии, - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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