Хотел купить оборудование для майнинга: кировчанина обманули на 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-31T18:07:12+03:00

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52-летний потерпевший рассказал, что нашел подходящую технику на «Авито». Он связался с продавцом по указанному в объявлении номеру.

- «Продавец» оборудования для майнинга биткойнов попросил прислать ему деньги прежде, чем он отдаст товар, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Мужчина перевел ему 35 тысяч рублей.

Заполучив деньги, лжепродавец перестал выходить на связь.

По факту совершения преступления завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику, когда его поймают, грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU