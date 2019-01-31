На чиновницу из Шабалинского района завели уголовное дело за попытку закрыть ярмарку
Глава поселка Ленинское в Шабалинском районе назначила местного предпринимателя организатором местной универсальной ярмарки. А потом сама же стала ставить ему палки в колеса: то без предупреждения явится и ищет нарушения в организации, то не дает возможности исправить эти замечания.
- Предприятие, которое занималось организацией розничной торговли, относится к мелкому бизнесу, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Кировской области. - Поэтому чиновница не имела права заниматься проверками. Этим могла заниматься только прокуратура.
Под предлогом мелких нарушений женщина хотела прекратить работу ярмарки. Предприниматель пожаловался на нее в прокуратуру. В результате чиновницу обвинили по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».
Как пояснили в прокуратуре, уголовное дело прекратили после того, как стороны пришли к примирению. Однако, женщина все равно заплатила пятитысячный штраф, так как суд признал ее совершившей преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU