На чиновницу из Шабалинского района завели уголовное дело за попытку закрыть ярмарку

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-31T17:01:08+03:00

Но она отделалась штрафом в пять тысяч рублей

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Глава поселка Ленинское в Шабалинском районе назначила местного предпринимателя организатором местной универсальной ярмарки. А потом сама же стала ставить ему палки в колеса: то без предупреждения явится и ищет нарушения в организации, то не дает возможности исправить эти замечания.

- Предприятие, которое занималось организацией розничной торговли, относится к мелкому бизнесу, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Кировской области. - Поэтому чиновница не имела права заниматься проверками. Этим могла заниматься только прокуратура.

Под предлогом мелких нарушений женщина хотела прекратить работу ярмарки. Предприниматель пожаловался на нее в прокуратуру. В результате чиновницу обвинили по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Как пояснили в прокуратуре, уголовное дело прекратили после того, как стороны пришли к примирению. Однако, женщина все равно заплатила пятитысячный штраф, так как суд признал ее совершившей преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU