2019-01-31T13:25:38+03:00
Общество

Киров со времен СССР «вырос» на восемь этажей

Аналитики посчитали количество этажей в российских городах
Алена ЗАЙЦЕВА
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Высотки в Кирове подняли среднюю этажность почти на восемь этажейВысотки в Кирове подняли среднюю этажность почти на восемь этажейФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Аналитический центр ЦИАН пришел к выводу, что города нашей страны «растут» - увеличивается количество высоток. За точку отсчета взят период начала 1990-х.

КАК РАСТУТ РОССИЙСКИЕ ГОРОДА

1. Среди городов-миллионников самые высокие дома возводятся в Москве (20,5 этажей), Екатеринбурге (17,4 этажей) и Красноярске (17,1 этажей).

2. Среди городов с численностью населения от 500 до 1000 тысяч человек по высотности нового строительства лидируют Владивосток (19,4 этажей), Оренбург (15,3 этажей) и Ижевск (15,2 этажей).

3. Из 60 крупнейших городов (за пределами столицы) только в 7 строятся жилые дома высотой более 30 этажей.

4. Средняя этажность новостроек в Московской области – 18,7 этажей. Если сравнивать с советской эпохой, показатель вырос в 2,4 раза, а по отношению к застройке 90-2000-ых – на 65%.

5. Средняя этажность новостроек в Санкт-Петербурге и Ленинградоской области – 13,1 этажа. Если сравнивать со временем СССР, то она выросла в 2,3 раза, а по отношению к застройке 90-2000-ых – на 72%.

Что касается Кирова, то на данный момент средний показатель этажности, по данным аналитиков, составляет 12,1 этаж. А во времена СССР он составлял 4,3 этажа.

ЭТАЖНОСТЬ ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На начало 90-х – 4,3

На начало 2000-х - 9,8

2018 год – 12,4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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