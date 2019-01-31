2019-01-31T13:12:47+03:00
Общество

В Кирово-Чепецком районе 12-летний мальчик впал в кому после прыжка с дерева

Куртка ребенка, зацепившаяся за сук, сдавила ему внутренние органы
Елизавета Захарова
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Мальчик находится в тяжелом состоянии: вчера из комы он не вышелМальчик находится в тяжелом состоянии: вчера из комы он не вышелФото: Олег УКЛАДОВ
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В деревне Марковцы Кирово-Чепецкого района двенадцатилетний мальчик пострадал во время игры. 29 января 2019 года ребенок вместе со своим братом прыгали по веткам деревьев.

Но неожиданно после прыжка мальчик зацепился курткой за сук. Верхняя одежда ребенка передавила ему дыхательные органы. Его брат начал кричать и звать на помощь. К деревьям сразу же подбежали взрослые: спустили ребенка вниз и вызвали скорую.

В 16.00 мальчик был доставлен в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в Кировской областной больнице: ребенок впал в кому II степени.

Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку по факту происшествия. Расследованием занимаются сотрудники Кирово-Чепецкого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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