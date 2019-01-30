2019-01-30T11:42:10+03:00
Происшествия

На Южном обходе 20-летняя девушка на авто врезалась в ограждение: есть пострадавшие

Студентка сначала съехала на обочину, а потом выехала на «встречку»
Елизавета Захарова
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От столкновения с ограждением пострадал 46-летний пассажир иномарки. Фото: УГИБДД России по Кировской областиОт столкновения с ограждением пострадал 46-летний пассажир иномарки. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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В Кирово-Чепецком районе водитель «Ауди-80», 20-летняя студентка, наехала на дорожное ограждение. Сначала девушка съехала на обочину, а выезжая с нее, заехала на встречную полосу. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

ДТП произошло 29 января, около 16.33, на 23-м километре трассы Южный обход. Трезвая девушка ехала в сторону деревни Сунчиха. Во время столкновения пострадал пассажир иномарки: 46-летний мужчина получил несерьезные травмы, госпитализация ему не понадобилась.

В ведомстве также подчеркнули, что эта авария стала единственной за прошедшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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