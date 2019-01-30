Житель Фаленского района угнал у своего утонувшего знакомого автомобиль

СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-30T07:14:45+03:00

Мужчина в тот же день, как узнал о смерти друга, угнал его автомобиль Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Фаленском районе 59-летний мужчина угнал у знакомого автомобиль «ВАЗ 2115». Преступление произошло 28 июля 2018 года. Накануне вечером осужденный узнал, что его приятель утонул в пруду поселка Первомайского, Фаленского района. Недолго думая, мужчина решил забрать себе машину приятеля.

В поселок, где проживал его погибший знакомый, мужчина приехал рано утро, около 4-5 часов. Он нашел машину, сел в нее и уехал в соседний поселок Фаленки.

Как сообщает районная прокуратура, у злоумышленника ранее была судимость. И с учетом этого обстоятельства и полностью признанной вины, суд Зуевского района вынес приговор: угонщику ограничили свободу на один год и один месяц. В законную силу приговор еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU