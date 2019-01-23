2019-01-23T15:59:46+03:00
Происшествия

В Слободском районе рабочему оторвало ногу: председателя колхоза оштрафовали на 20 тысяч рублей

Глава организации не провел инструктаж по технике безопасности
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
С рабочим не провели инструктаж по технике безопасностиС рабочим не провели инструктаж по технике безопасностиФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Мужчину отправили возить комбикорм на тракторе. Работник приехал на склад и забрал прицеп с кормозагрузчиком. ЧП произошло, когда он подъехал на место выгрузки.

- Мужчина начал опустошать прицеп, а через некоторое время полез на него, чтобы осмотреть, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - При этом работник не отключил механизм кормозагрузчика. Он увидел, что на стенках осталась часть комбикорма и попытался убрать его лопатой. Для этого мужчина залез внутрь прицепа.

Он поскользнулся, когда пытался вылезть. Его нога по голень попала на вращающуюся часть механизма. Как сообщили в следкоме, из-за этого произошла «травматическая ампутация».

Виновного нашли быстро. Оказалось, что председатель колхоза не провел инструктаж с мужчиной и отправил его работать самостоятельно. На него завели дело по статье «Нарушение требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью рабочего». Председателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
41-летний житель Волгограда пытался взломать сайт правительства Кировской области
В Минлесхозе рассказали, где в Кировской области больше всего волков
В Кировской области три школы отправили детей на карантин
14 лет тюрьмы за убийство ребенка: житель Малмыжа задушил свою 7-месячную дочку
При какой температуре кировские дети могут не ходить в школу
В Кировскую область могут прийти 35-градусные морозы
Подробности страшной аварии на Ленина: перед тем как снести остановку, УАЗ протаранил «Ладу» и автобус
Кировчанин избил свою 69-летнюю бабушку и требовал с нее 15 тысяч рублей
17-летнему жителю Слободского за попытку задушить мать присудили 100 часов обязательных работ
В Омутнинске собака едва не осталась без задних лап, провисев на заборе несколько суток
Кировчанам покажут, что делать, если вас обманул банк
Пьяный 57-летний кировчанин пытался зарезать собутыльника
За 125 граммов наркотика чепчанин получил 8,5 года колонии и крупный штраф
Ночью десятки кировчан искали в Радужном пропавшую пенсионерку
Пожар в многоквартирном доме: пятерых кировчан эвакуировали
Власти не освоили 198 миллионов при строительстве путепровода в Чистых Прудах
В Кирове стартует прием заявлений в первые классы школ
Куда нести мусор? Опубликован полный список контейнерных площадок Кирова
Кировчанка пошла под суд за ложный донос об убийстве
На поддержку частных детских садов в Кировской области потратили 39 миллионов
В Кирове «выросла» гигантская сосулька, забаррикодировав балконы на четырех этажах
В Омутнинске мужчина несколько лет избивал сожительницу, а потом зарезал ее
В этом году в Кировской области произошло 92 пожара
Специалисты Кировэнерго продолжают напоминать о правилах электробезопасности юным жителям региона
В Кирове УАЗ снес остановку и троих пешеходов. Среди пострадавших - ребенок
«УРАЛХИМ» провел в Кирово-Чепецке олимпиады среди школьников