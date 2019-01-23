В Слободском районе рабочему оторвало ногу: председателя колхоза оштрафовали на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-23T15:59:46+03:00

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Мужчину отправили возить комбикорм на тракторе. Работник приехал на склад и забрал прицеп с кормозагрузчиком. ЧП произошло, когда он подъехал на место выгрузки.

- Мужчина начал опустошать прицеп, а через некоторое время полез на него, чтобы осмотреть, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - При этом работник не отключил механизм кормозагрузчика. Он увидел, что на стенках осталась часть комбикорма и попытался убрать его лопатой. Для этого мужчина залез внутрь прицепа.

Он поскользнулся, когда пытался вылезть. Его нога по голень попала на вращающуюся часть механизма. Как сообщили в следкоме, из-за этого произошла «травматическая ампутация».

Виновного нашли быстро. Оказалось, что председатель колхоза не провел инструктаж с мужчиной и отправил его работать самостоятельно. На него завели дело по статье «Нарушение требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью рабочего». Председателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину.