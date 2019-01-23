2019-01-23T12:56:41+03:00
Происшествия

Кировчанин избил свою 69-летнюю бабушку и требовал с нее 15 тысяч рублей

Молодой человек сломал пенсионерке пальцы на правой руке
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодого человека будут судить за разбой, ему грозит до восьми лет тюрьмыМолодого человека будут судить за разбой, ему грозит до восьми лет тюрьмыФото: Елена КАРЛИНА
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В понедельник, 21 января, около четырех утра, 26-летний неработающий кировчанин разбудил свою бабушку и потребовал с нее 15 тысяч рублей. Пенсионерка отказала внуку. Тогда он взял металлическую палку и стал бить старушку по голове, груди и рукам.

- Потерпевшая получила множественные ушибы и ссадины по всему телу, у нее сломаны пальцы на правой руке, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой».

Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что неизвестно, был ли нападавший пьян. Однако он был замечен за злоупотреблением спиртным.

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