2019-01-21T20:58:16+03:00
Спорт

Кировское «Динамо» хотят возродить при участии специалистов академии ФК «Краснодар»

Авторы идеи надеются запустить в регионе и детскую футбольную школу
Александр ЧАРУШИН
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Просмотры в кировскую футбольную академию планируют сделать ежегодными. Фото: vk.com/lflkirovПросмотры в кировскую футбольную академию планируют сделать ежегодными. Фото: vk.com/lflkirov
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В апреле 2019 года федерация любительской футбольной лиги Кировской области проведет встречу с руководством академии футбольного клуба «Краснодар». Именно благодаря опыту этой академии в Кирове планируют вскоре создать детскую футбольную школу, а затем запустить и полноценную футбольную академию, просмотры для которой будут проходить ежегодно.

- С появлением крытого манежа в Кирове появляется возможность грамотно построить тренировочный процесс, - рассказали в сообществе федерации любительской футбольной лиги Кировской области. - Наши юные футболисты будут круглый год тренироваться в замечательных условиях и намного быстрее развивать свои навыки. Благодаря всем этим шагам появляется все более сильная поддержка со стороны партнеров. Вопрос о возрождении футбольного клуба «Динамо» будет двигаться намного скорее.

Отметим, что уже в апреле 2019 года в Кировской области стартует Чемпионат по футболу в формате «8x8» на стадионе «Динамо» в разных возрастных группах. В мае несколько областных команд отправятся на Межконтинентальный кубок любительской футбольной лиги.

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