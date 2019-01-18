2019-01-18T17:24:01+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил качество воды в кировских купелях

В трех водоемах вода не соответствует нормам
Анна КРЮКОВА
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Специалисты исследовали 53 пробы воды из купелейСпециалисты исследовали 53 пробы воды из купелейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне праздника Крещение сотрудники местного Роспотребнадзора проверили качество воды в купелях Кировской области. Специалисты отобрали и исследовали 53 пробы. Воду проверяли по микробиологическим и паразитологическим показателям.

- В трех купелях вода не соответствовала нормам, - отметили в Роспотребнадзоре по Кировской области. - А именно в селе Волково Слободского района, в городе Кирс и на реке Быстрица в поселке Оричи.

При этом кировчане могут спокойно купаться в купели на территории комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря, на пруду Дендропарка, Юркин парка и селе Великорецком. Кроме того, вода соответствовует микробиологическим показателям на купелях в Медянах, Вятских Полянах, Малмыже, Советске, селе Пасегово Кирово-Чепецкого района и других водоемах.

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