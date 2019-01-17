2019-01-17T14:31:29+03:00
Общество

«Голова как у теленка»: в Кирсе отстрелили стаю волков

Самый крупный хищник весит почти 60 килограммов
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На стаю волков охотились четыре дняНа стаю волков охотились четыре дняФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Животных отслеживали четыре дня. Группа местных охотников из семи человек вышла на след стаи в начале января. Уже 5 и 6 января на хищников начали активную охоту. Для этого в лес выехали еще 22 стрелка.

- В первый день отстрелили двух хищников и ранили еще одного, - рассказал «Комсомолке» председатель общества охотников и рыболовов Кирса Борис Веселов. - Это были самки. Самца нашли 6 января. Его тоже подстрелили. Подранок от кровопотери умер, его нашли в тот же день.

Эту волчью стаю обнаружили неподалеку от Кирса. Волков отстрелили в шести километрах от города. Вожак стаи был очень крупным животным. Когда его взвесили, то оказалось, что он больше обычного волка (30 килограмм) почти в два раза.

Зимой 2018-2019 года активность волков держится в норме, считают местные охотники. Животные только изредка выходят отдаленные и глухие деревни, иногда пропадают собаки. Осложнения стоит ждать, только если станет холоднее и выпадет больше снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове прошел самый сильный снепад за всю зиму
Кировчанам придется копить 15 лет на покупку коттеджа
Бизнес-форум Россия – Зимбабве продемонстрировал взаимный интерес в развитии двусторонних отношений
Двоих заключенных в Кировской области обвиняют в призыве к терроризму
Власти потратят на Победилово еще 70 миллионов рублей
Полицейские в Кирове просят откликнуться очевидцев ДТП
В Суне авария грузовика и легковушки унесла жизни двух мужчин
В Юрьянском районе две семьи остались без дома из-за пожара
Область приобрела 3,9 миллиона вакцин от бешенства
В Кировской области выросла заболеваемость ОРВИ среди маленьких детей
Каникулы «инстаграмного» режима
Из-за ремонта теплотрассы похолодает в домах в центре Кирова
В Кирове начали проверять газовое оборудование из-за взрывов в Магнитогорске и Шахтах
Пенсионер МВД из Кирово-Чепецка помог задержать велосипедного вора
В Кирове руководитель компании почти три года не давал зарплату работнику
В Кирове открыли вторую ледовую переправу через Вятку
Кировэнерго приглашает юных жителей Кировской области и педагогов принять участие в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания»
В Кирове разработают дизайн-код для зданий на улице Ленина
«УРАЛХИМ» заключил соглашение с Зимбабве
Циклон принесет в Киров метели и заморозки
По дороге из Радужного машина съехала в кювет и перевернулась
Метели и гололед: водителей предупредили о рисках ДТП
Директора лесозаготовительной фирмы в Кирове осудили за мошенничество
Спешите делать добрые дела
В Белой Холунице нашли световой лес
20 лет поисков: уроженка Челябинска в Кирове ищет родственников своей мамы