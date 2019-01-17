«Голова как у теленка»: в Кирсе отстрелили стаю волков

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-17T14:31:29+03:00

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Животных отслеживали четыре дня. Группа местных охотников из семи человек вышла на след стаи в начале января. Уже 5 и 6 января на хищников начали активную охоту. Для этого в лес выехали еще 22 стрелка.

- В первый день отстрелили двух хищников и ранили еще одного, - рассказал «Комсомолке» председатель общества охотников и рыболовов Кирса Борис Веселов. - Это были самки. Самца нашли 6 января. Его тоже подстрелили. Подранок от кровопотери умер, его нашли в тот же день.

Эту волчью стаю обнаружили неподалеку от Кирса. Волков отстрелили в шести километрах от города. Вожак стаи был очень крупным животным. Когда его взвесили, то оказалось, что он больше обычного волка (30 килограмм) почти в два раза.

Зимой 2018-2019 года активность волков держится в норме, считают местные охотники. Животные только изредка выходят отдаленные и глухие деревни, иногда пропадают собаки. Осложнения стоит ждать, только если станет холоднее и выпадет больше снега.