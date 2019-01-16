В Кирове разработают дизайн-код для зданий на улице Ленина

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-16T15:10:11+03:00

Одну из главных улиц города планируют оформить по единому дизайн-коду. Фото: admkirov.ru

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В феврале 2019 года специалисты должны будут представить первые результаты разработок. На улице Ленина планируют регламентировать размещение вывесок, рекламных стендов и осветительных элементов, которые располагаются на фасадах зданий.

- Весной планируется провести встречу с экспертами, - рассказали в администрации города Кирова. - На нее можно пригласить экспертов студии Артемия Лебедева. Обязательно попросим прийти правообладателей коммерческих помещений.

Улицу Ленина выбрали не случайно - у нее самый высокий потенциал для быстрого преобразования. К тому же эта часть города имеет высокую культурную и историческую ценность для города.

В состав рабочей группы, которая разработает требования к внешнему облику зданий улицы, вошли предприниматели, дизайнеры, архитекторы, представители общественности, ВТПП и органов местного самоуправления.