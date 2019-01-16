Директора лесозаготовительной фирмы в Кирове осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-16T12:39:50+03:00

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Суд признал виновным директора ООО «Викинг» по статье УК РФ «Покушение на мошенничество». Следствие установило, что мужчина в феврале 2017 года заключил договор аренды на застрахованную лесозаготовительную технику.

- По договору страхование действовало лишь на территории Кикнурского района, - пояснили в Следкоме Кировской области. - Однако, несмотря на запрет, директор поручил сотрудникам фирмы отправить технику в Нижегородскую область для выполнения лесозаготовительных работ.

В ночь с 3 на 4 сентября неизвестный поджег спецавтомобиль стоимостью 15 млн рублей. Руководитель «Викинга» понимал, что нарушил договор и не сможет получить страховую выплату. Тогда он решил подделать допсоглашение и направил его с остальными документами страховщику. Затем он потребовал назначить выплату в размере 12,5 млн рублей.

Но сотрудники фирмы поняли, что допсоглашение подделано. В итоге мужчине назначили наказание - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также директор организации должен будет выплатить штраф размером в один миллион рублей.