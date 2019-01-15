2019-01-15T18:18:06+03:00
Общество

В Орлове разыскивают 17-летнего юношу

Парень ушел из дома сутки назад
Елизавета Захарова
Поделиться:
Александра последний раз видели в понедельник, на следующий день появилась на него ориентировка. Фото: vk.com/ornkirovАлександра последний раз видели в понедельник, на следующий день появилась на него ориентировка. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Сегодня в группе отряда по розыску несовершеннолетних появилась ориентировка на Александра Плетнева. 17-летний подросток сбежал из дома: последний раз его видели в понедельник, 14 января 2018 года.

Александру на вид 17-18 лет, ростом он 180 сантиметров, среднего телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами.

Одет он был в черные куртки, джинсы и черно-белые кроссовки.

Если Вам что-либо известно об Александре, просьба позвонить по телефонам: 8(800)350-76-25, 8(953)691-00-78 или 102, 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове к концу недели должны очистить от снега 11 улиц
Соседи по коммунальной квартире украли у кировчанки телевизор, 50 тысяч рублей и 750 евро
В Омутнинске пенсионерка напоила сына-инвалида уксусной кислотой
В Кировской области открылась первая ледовая переправа через Вятку
5 причин начать обучение фотографии
Двоим жителям Чепецка грозит пять лет за нападение на полицейских
В «УРАЛХИМе» - лучший спортивный трудовой коллектив Кирово-Чепецка
В Кирове пройдет кубок ПФО по силовым видам спорта «Сила Вятки»
В Кирово-Чепецком районе 12-летняя девочка сбежала из дома
Кировчанка лишилась 70 тысяч рублей, поверив, что ее карту заблокировали
В Кирово-Чепецке пара сожителей обокрала как минимум пять дач
Пожар в Слободе Корчемкино: огонь полностью уничтожил одну из четырех квартир дома
Полиция разыскивает подозреваемого в грабеже магазина на Московской
Кировчане смогут посмотреть на лунное затмение
На Павла Корчагина убили 40-летнюю женщину
Концентрация опасных веществ в реке Сандаловке превышает норму в 60 раз
Дмитрия Шерстнева назначили на должность первого заместителя прокурора области