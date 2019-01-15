В Орлове разыскивают 17-летнего юношу
Парень ушел из дома сутки назад
Александра последний раз видели в понедельник, на следующий день появилась на него ориентировка. Фото: vk.com/ornkirov
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Сегодня в группе отряда по розыску несовершеннолетних появилась ориентировка на Александра Плетнева. 17-летний подросток сбежал из дома: последний раз его видели в понедельник, 14 января 2018 года.
Александру на вид 17-18 лет, ростом он 180 сантиметров, среднего телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами.
Одет он был в черные куртки, джинсы и черно-белые кроссовки.
Если Вам что-либо известно об Александре, просьба позвонить по телефонам: 8(800)350-76-25, 8(953)691-00-78 или 102, 02.