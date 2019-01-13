В Верхнекамском районе из-за нечищеной дороги лесовозы опрокидываются в кювет

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-13T18:06:45+03:00

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В Верхнекамском районе водители жалуются на нечищеные дороги. По словам возмущенных жителей, за прошедшую неделю сразу несколько лесовозов оказались в кювете по этой причине. Фотографии с места ЧП опубликовали в группе «Город Кирс».

- Позор нашим властям, которые красноречиво говорят о благополучии района, - пишет в соцсетях один из водителей. - Дороги они почистили, а посыпать видимо забыли, или просто забили на простой люд. И это сегодня не последний случай, там помимо этого перевернутого есть еще, которые так же не могут подняться!!! Итог пришлось самим посыпать дорогу, чтобы выехать на гору.

В комментариях один из местных жителей сообщил, что под селом Волосница «сложились и перекрыли движение» еще три лесовоза. Также в кювет упал большегруз у переезда в поселке Старцево.