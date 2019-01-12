2019-01-12T13:10:44+03:00
Звезды

Vogue Italia: фото из Котельнича попало на сайт крупнейшего модного издания в мире

«Комсомолке» удалось пообщаться с автором снимка
Александр ЧАРУШИН
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Фото: www.vogue.itФото: www.vogue.it
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На сайте журнала Vogue Italia, крупнейшего модного издания в мире, опубликована фотография из Котельнича. На снимке запечатлены песчаный берег, река и молодая пара влюбленных. Причем, автором снимка оказался житель другого региона.

Фото: www.vogue.it

Фото: www.vogue.it

- В начале августа я был проездом в ваших краях, - рассказал «Комсомолке» фотограф Григорий Пиль из Сыктывкара. - Утром 10 августа гулял по берегу реки в Котельниче, попутно мне попался удачный кадр.

Снимок опубликован в личном блоге Григория на сайте Vogue. Сам автор фото, однако, не считает этот факт значительным успехом: опубликовать кадры на крупнейшем модном сайте может любой желающий, если его работа будет соответствовать уровню требований к фото.

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