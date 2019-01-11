Погода в Кирове: в выходные будут снегопады

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-11T13:44:00+03:00

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Короткая рабочая неделя подходит к концу, а продолжат ее снежные и не особенно холодные выходные. Суббота, 12 января, будет довольно теплой, но ветреной. Температура утром ожидается -10...-11 градусов. Днем и вечером погода будет такой же, а вот ночью похолодает до -12 градусов. Первая половина дня прогнозируется ясной, однако на протяжении суток ожидаются небольшие снегопады. Ветер будет несильный, до четырех метров в секунду.

В воскресенье, 13 января, температура будет понижаться, но незаметно. Утром ожидается -12 градусов, а к вечеру похолодает до -13. Аналогичная температура будет и ночью. Также в этот день, по прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», ожидаются небольшие снегопады. Ветер ослабнет до трех метров в секунду.