В Оричах экс-уголовник застрелил таксиста

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:19:29+03:00

Подозреваемого уже раньше судили за убийство, разбой и хранение оружия Фото: Олег ЗОЛОТО

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Первым поднял тревогу дядя 34-летнего мужчины. Житель Оричей 8 января сообщил в полицию о том, что сначала племянник не отвечал на звонки, а потом его телефон оказался выключенным.

- Выяснилось, что пропавший занимался частным извозом на своей машине, - рассказали в УМВД по Кировской области. - О его местонахождении мог знать мужчина, которого он должен был забрать от Оричевского железнодорожного вокзала.

Машину пропавшего нашли сразу же. Она была припаркована у вокзала. По уликам полиция предположила, что таксисту могли причинить вред. Для розысков пропавшего привлекли оперативников уголовного розыска.

9 января силовики и местные жители начали поиски мужчины. Около часа дня на обочине дороги в 12 километрах от Оричей в сторону поселка Коршик, вблизи реки Снигиревки, нашли тело пропавшего.

По информации СУ СКР по Кировской области, мужчину застрелили в спину. Подозреваемого нашли в тот же день. Им оказался 42-летний житель поселка Мирного. Как выяснилось, ранее он был судим за убийство, разбой и незаконное хранение оружия. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство» и задержали. Решается вопрос о мере пресечения: его могут заключить под стражу на время следствия.

Кстати, оружие, предположительно, из которого стреляли в таксиста, тоже нашли и изъяли.

Следователи пока что не выяснили причины убийства и другие обстоятельства дела.