2019-01-09T15:18:51+03:00
Спорт

Кировчане взяли девять медалей на чемпионате России по ледолазанию

Еще шесть наград завоевали юниоры, представляющие Кировскую область
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба правительства Кировской областиФото: пресс-служба правительства Кировской области
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Кировский спорткомплекс «Трамплин» принял первенство России среди юниоров и юниорок, а также чемпионат России по ледолазанию. В соревнованиях приняли участие представители 12 регионов страны.

По итогам первенства среди спортсменов в возрасте от 19 лет до 21 года в дисциплине «трудность» кировчанин Федор Праздников стал вторым, а кировчанка Валерия Богдан завоевала золотую медаль. В дисциплине «скорость» лучшими оказались кировские спортсмены Антон Сухарев и Валерия Богдан, Федор Праздников вновь стал вторым, а Никита Кривошеин взял «бронзу».

В рамках чемпионата России кировчане завоевали девять медалей. В «трудности» первенствовала Мария Толоконина, второй стала Марьям Филиппова, третьей - Валерия Богдан. В дисциплине «скорость» победу праздновали Никита Глазырин и Мария Толоконина, серебряными призерами стали Владислав Юрлов и Екатерина Кощеева, «бронзу» взяли Антон Сухарев и Екатерина Феоктистова.

В пресс-службе правительства Кировской области сообщают, что в марте 2019 года на трассе спорткомплекса «Трамплин» пройдет и чемпионат мира по ледолазанию.

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