В Кирово-Чепецке полиции пришлось сделать два предупредительных выстрела, чтобы успокоить пьяных дебоширов

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:15:03+03:00

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Выстрелы у ночного клуба в Кирово-Чепецке раздались в ночь на 4 января. Двое выпивших мужчин устроили у клуба драку. Подоспевший наряд полиции пытался успокоить молодых людей. Но те на предупреждения двоих полицейских не реагировали. Один из полицейских достал пистолет и выстрелил в воздух. На что кто-то из очевидцев закричал: «Это холостые». Второй дебошир в этот момент повалил полицейского на землю. Пришлось стрелять второй раз.

В этот момент подъехала еще одна машина с сотрудниками полиции. Только тогда двое молодых людей поняли, что сопротивление бесполезно, и успокоились.

- В чем суть конфликта, в данный момент неизвестно, - сообщает портал «Чепецк.RU». - Известно только, что уголовное дело по факту данных событий находится в местном отделении полиции. Дополнительных комментариев от органов правопорядка или сотрудников заведения получить не удалось.