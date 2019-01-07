2019-01-07T17:16:31+03:00
Общество

Киров попал в рейтинг самых лояльных к алкоголю городов

При этом местные жители ждут позитивных перемен
Анна КРЮКОВА
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Многие кировчане обычно употребляют в Новый год спиртные напитки. Фото: promrating.ruМногие кировчане обычно употребляют в Новый год спиртные напитки. Фото: promrating.ru
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Специалисты аналитического агентства «ПромРейтинг» подвели итоги исследования о том, как жители Поволжья встречают Новый год. Для этого сотрудники центра опросили людей из 14 городов, в том числе и из Кирова. Особенно наш город отличился по двум критериям: отношение к алкоголю и ожидание позитивных изменений.

По результатам исследования Киров оказался на третьем месте среди самых лояльных городов к алкоголю. Более 62% опрошенных сообщили, что употребляют спиртные напитки в новогоднюю ночь. Первое и второе место заняли Нижний Новгород и Самара.

Также Киров попал в рейтинг городов с наиболее оптимистичными ожиданиями от 2019 года. 66,7% горожан считают, что их жизнь улучшится. Оптимистичнее кировчан оказались только жители Йошкар-Олы и Казани.

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