2019-01-04T20:46:14+03:00
Происшествия

Погода в Кирове: в конце недели ожидаются снегопады и похолодание

За два дня выпадет до 2,6 мм осадков
Евгений ДЕМИХОВ
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В Кирове на выходных пройдут снегопадыВ Кирове на выходных пройдут снегопадыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 5 января, погода будет облачной. Практически весь день будут идти небольшие снегопады. Особенно обильное выпадение осадков ожидается вечером. По информации сервиса Яндекс.Погода температура воздуха утром будет -8…-9, а днем и вечером приблизится к отметке -10 градусов. Ветер в этот день прогнозируется слабый, до 2,6 метров в секунду. Синоптики обещают, что влажность достигнет 92%

А вот в воскресенье, 6 января, несмотря на прояснения, температура воздуха продолжит понижаться. Утром она будет держаться на уровне -11…-12 градусов, к полудню опустится до -14 градусов. Вечером и ночью стоит ожидать еще большего похолодания. Синоптики обещают, что столбик термометра опустится до отметки -17…-20 градусов. Также в этот день ожидается выпадение снега и небольшой ветер до 2,4 метров в секунду.

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