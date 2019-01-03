Уголовник из Самары требовал у кировских пенсионеров 3 миллиона рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:20:31+03:00

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В Кирове будут судить жителя Самарской области. В июле-сентябре 2017 года мужчина, находясь в тюрьме, обзвонил 31 пенсионера из Кирова и Смоленска и рассказал об их родственниках, якобы попавших в ДТП. Мужчина обещал помочь этим людям за денежное вознаграждение.

- Пенсионеры переводили деньги на телефон преступника и отправляли их вместе с таксистами, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - В итоге мужчина получил 116 тысяч рублей и пытался похитить еще 3 миллиона 75 тысяч рублей. Уголовное дело против него завели по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет колонии.

На днях двое кировчан - 72-летний мужчина и 56-летняя женщина - также стали жертвами мошенников. Вместе они перевели преступникам 40 тысяч рублей.