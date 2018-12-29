Вандалов, сломавших ледяную фигуру на Театральной площади, найдут по видеокамерам

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-29T13:25:15+03:00

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Сегодня, 29 декабря, около пяти часов утра их заметили сотрудники охраны. На замечания охранников молодые люди стали вести себя агрессивно и нецензурно выражаться, а потом и вовсе сломали ледяную фигуру Яранского Глинышка.

- Илья Шульгин поручил подрядчикам восстановить скульптуру, - рассказали в администрации города Кирова. - Вандалов, сломавших Глинышка, будут искать по записям с видеокамер, которые расставлены по периметру Театральной площади. Их уже передали в полицию.

Подрядчики пообещали приложить все усилия для того, чтобы восстановить разрушенную скульптуру до празднования Нового года.

Напомним, что Театральная площадь оформлялась в едином стиле. Лед для нее привозили цельными глыбами. Уже на месте мастера вырезали из них скульптуры.