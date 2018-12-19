Шульгин о переименовании Кирова: «Сосредоточиться нужно на других проблемах»

19 Дек. 12:41 2018-12-19T14:54:04+03:00

По мнению Ильи Шульгина, споры вокруг названия города можно решить путем референдума Фото: Елизавета Захарова

Сити-менеджер не согласился с предложением журналиста Парфенова о возвращении городу прежнего имени

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Глава администрации города Кирова Илья Шульгин прокомментировал заявление журналиста Леонида Парфенова, озвученное им в прямом эфире Youtube-канала «Парфенон». Напомним, Парфенов, отвечая на вопросы своих подписчиков о переименовании городов и аэропортов, высказался «за» возвращение нашему городу старого имени.

Леонид Парфенов о переименовании Кирова в Вятку.Видео: www.youtube.com/watch?v=qNCDj72sgqE

- Наконец надо, чтобы Вятка стала Вяткой, - заявил Парфенов. - Как Тильзит может называться Советском?… Это же просто оскорбительно!

Сити-менеджер не согласился с позицией известного журналиста. По мнению Шульгина, этот вопрос не может быть решен «одним росчерком пера».

- От самого факта переименования города качество и комфортность жизни в нем не изменятся, - приводит слова Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - У нас есть много острейших проблем, накопленных не одним десятилетием: качество дорог и тротуаров, состояние теплосетей и освещения, благоустройство дворов и парков… Вот на этом мы прежде всего должны сосредоточиться.

Также Шульгин подчеркнул, что идея переименования Кирова в Вятку имеет огромное количество как сторонников, так и противников.

- Необходимо, чтобы свою позицию выразило большинство жителей, - сказал Илья Шульгин. - Например, через референдум. Но это явно задача не сегодняшнего дня.