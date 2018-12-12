2018-12-12T09:34:35+03:00
Происшествия

«Экстрасенс» из Москвы обманула кировчан на 3,5 миллиона рублей

Телефонные обряды стоили от 20 до 830 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Женщина обещала потерпевшем магические обряды и снятие порчи. Фото: pixabay.comЖенщина обещала потерпевшем магические обряды и снятие порчи. Фото: pixabay.com
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В 2016-2017 годах 45-летняя жительница Москвы начала оказывать «магические» услуги. Через объявления в СМИ и рекламу женщина заявила, что обладает сверхъестественными способностями, может проводить обряды, наговоры и устранять порчу. В действительности это была обычная москвичка, а вовсе не экстрасенс. Тем не менее, будучи в Москве и Санкт-Петербурге, женщина по телефону консультировала всех тех, кто обратился за ее услугами. Всего в деле 21 потерпевший, и каждый из обманутых кировчан отдал лжеэкстрасенсу от 20 до 830 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима.

Отметим, что также были удовлетворены и иски потерпевших к лжеэкстрасенсу. Их общая сумма составила свыше 3,1 миллиона рублей. Часть этой суммы получена благодаря аресту имущества 45-летней москвички.

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