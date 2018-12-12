2018-12-12T09:23:02+03:00
Происшествия

8 вагонов поезда сошли с рельс: возможна задержка других составов

Следователи могут возбудить уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Вагоны перевозили бокситы (руду). Фото: скриншот видеозаписиВагоны перевозили бокситы (руду). Фото: скриншот видеозаписи
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Вчера, 11 декабря, около 18.39 часов на перегоне Макуха - Лунданка в Подосиновском районе сошел с рельс грузовой поезд. 8 вагонов поезда получили повреждения. Как сообщает ГУ МЧС России по Кировской области, поезд перевозил бокситы (руду). Один из вагонов сошел с рельс и потянул за собой остальные. К счастью, экологической угрозы на данный момент нет.

В Кировской области 8 вагонов поезда сошли с рельс.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что по факту этого ЧП уже идет проверка. Следователи осмотрели место аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в этой аварии никто не погиб и не пострадал. Однако в ближайшее время другие составы поездов могут задерживаться из-за ЧП в Подосиновском районе.

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