2018-12-10T18:26:56+03:00
Звезды

Отреставрированное мраморное здание Вятского художественного музея откроется 26 декабря

Главным экспонатом выставки станет эскиз росписи Владимирского собора в Киеве
Елизавета Захарова
Поделиться:
На реставрации музей находился пять месяцев. Фото: kirov-artmuzeum.ruНа реставрации музей находился пять месяцев. Фото: kirov-artmuzeum.ru
Изменить размер текста:

Долгожданное открытие после капитального ремонта мраморного здания Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых состоится 25 декабря. В 16.30 в музее открывается масштабная выставка «Виктор Михайлович Васнецов и эпоха». Она посвящена 170-летию со дня рождения вятского живописца.

Главным экспонатом выставки станет единственный живописный эскиз монументальной росписи Владимирского собора в Киеве, выполненный нашим великим земляком. Полотно прибыло сначала в Нижегородский художественный музей из Третьяковской галереи, в наш музей оно приехало лишь несколько дней назад.

В обычном, штатном, режиме музей заработает уже в среду, 26 декабря. В залах музея будут выставлены работы Виктора Михайловича и других художников из его ближайшего окружения. Живописные картины разбавят архивные документы, связанные с биографией мастера. Некоторые экспонаты выставки были предоставлены музеем-заповедником «Абрамцево» и Нижегородским художественным музеем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»