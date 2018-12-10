Отреставрированное мраморное здание Вятского художественного музея откроется 26 декабря

10 Дек. 18:26 2018-12-10T18:26:56+03:00

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Долгожданное открытие после капитального ремонта мраморного здания Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых состоится 25 декабря. В 16.30 в музее открывается масштабная выставка «Виктор Михайлович Васнецов и эпоха». Она посвящена 170-летию со дня рождения вятского живописца.

Главным экспонатом выставки станет единственный живописный эскиз монументальной росписи Владимирского собора в Киеве, выполненный нашим великим земляком. Полотно прибыло сначала в Нижегородский художественный музей из Третьяковской галереи, в наш музей оно приехало лишь несколько дней назад.

В обычном, штатном, режиме музей заработает уже в среду, 26 декабря. В залах музея будут выставлены работы Виктора Михайловича и других художников из его ближайшего окружения. Живописные картины разбавят архивные документы, связанные с биографией мастера. Некоторые экспонаты выставки были предоставлены музеем-заповедником «Абрамцево» и Нижегородским художественным музеем.