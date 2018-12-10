В Кирове пропал 64-летний пенсионер
Мужчину не видели уже неделю
Василия Николаевича ищут уже почти неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Василий Скоробогатых вышел из дома 4 декабря. С тех пор о его местоположении никто ничего не знает. 64-летнего мужчину ищут близкие и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 169 сантиметров, среднее телосложение, короткие седые волосы, усы и голубые глаза. В тот день, когда он исчез, его видели в черной куртке, синих джинсах, серой вязаной шапке и черных ботинках. С собой у мужчины была черная сумка.
Всех, кому известно, где сейчас находится пенсионер, просят позвонить по телефонам: 8-800-350-76-25, или 02,или 102.