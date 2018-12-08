2018-12-10T09:26:13+03:00
Происшествия

Кировского правозащитника, растлившего несовершеннолетних, признали психически больным

Владимир Касаткин, на чьем счету 23 эпизода развращения детей, отправится на принудительное лечение
Елизавета Захарова
Поделиться:
Владимира Касаткина признали психически нездоровым и опасным для себя и для общества. Фото: youtube.comВладимира Касаткина признали психически нездоровым и опасным для себя и для общества. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

Владимира Касаткина, кировского правозащитника и юриста, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, Ленинский районный суд признал больным. Такое заключение дали медики из института имени Сербского: у задержанного они обнаружили психическое расстройство. Об этом сообщили в программе «Место происшествия. Киров».

- Данный гражданин обвинялся в совершении 23 эпизодов действий сексуального характера в отношении восьми детей возрастом от 8 до 14 лет, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета России по Кировской области. - Согласно заключению экспертов, он был признан для себя и для общества опасным и нуждающимся в наблюдении и лечении в стационаре общего типа.

Напомним, что заместителя председателя Вятского комитета по правам человека задержали в октябре прошлого года по обвинению в ст. 132 и 135 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

Специализировался юрист на так называемых неблагополучных семьях. Его клиентами становились в основном матери, которые хотели вернуть своих детей из детского дома. По данным следствия, днем правозащитник приглашал доверяемых ему детей к себе домой: поиграть в компьютер. А потом предлагал им остаться на ночь. Дети соглашались, а перед сном он заставлял их идти в ванную комнату, где «помогал провести водные процедуры», попутно снимая их на камеру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»