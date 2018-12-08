2018-12-08T18:13:53+03:00
Происшествия

Кировского правозащитника, растлившего несовершеннолетних, признали психически больным

Владимир Касаткин, на чьем счету 23 эпизода развращения детей, отправиться на принудительное лечение
Елизавета Захарова
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Владимира Касаткина признали психически нездоровым и опасным для себя и для общества. Фото: youtube.comВладимира Касаткина признали психически нездоровым и опасным для себя и для общества. Фото: youtube.com
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Владимира Касаткина, кировского правозащитника и юриста, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, Ленинский районный суд признал больным. Такое заключение дали медики из института имени Сербского: у задержанного они обнаружили психическое расстройство. Об этом сообщили в программе «Место происшествия. Киров».

-Данный гражданин обвинялся в совершении 23 эпизодов действия сексуального характера в отношении восьми детей, возрастом от восьми до четырнадцати лет, - пояснили в пресс-службе следственного комитета России по Кировской области. - Согласно заключению экспертов он был признан для себя и для общества опасным, и нуждающимся в наблюдении и лечении в стационаре общего типа.

Напомним, что заместителя председателя «Вятского комитета по правам человека» задержали в октябре прошлого года по обвинению в ст. 132 и 135 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

Специализировался юрист на так называемым неблагополучным семьям. Его клиентами становились в основном матери, которые хотели вернуть своих детей из детского дома. По данным следствия днем правозащитник приглашал доверяющих ему детей к себе домой: поиграть в компьютер. А потом предлагал им остаться на ночь. Дети соглашались, а перед сном он заставлял их идти в ванную комнату, где «помогал провести водные процедуры», попутно снимая их на камеру.

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