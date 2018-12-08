Кировского правозащитника, растлившего несовершеннолетних, признали психически больным

8 Дек. 17:53 2018-12-10T09:26:13+03:00

Владимира Касаткина признали психически нездоровым и опасным для себя и для общества. Фото: youtube.com

Изменить размер текста: A A

Владимира Касаткина, кировского правозащитника и юриста, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, Ленинский районный суд признал больным. Такое заключение дали медики из института имени Сербского: у задержанного они обнаружили психическое расстройство. Об этом сообщили в программе «Место происшествия. Киров».

- Данный гражданин обвинялся в совершении 23 эпизодов действий сексуального характера в отношении восьми детей возрастом от 8 до 14 лет, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета России по Кировской области. - Согласно заключению экспертов, он был признан для себя и для общества опасным и нуждающимся в наблюдении и лечении в стационаре общего типа.

Напомним, что заместителя председателя Вятского комитета по правам человека задержали в октябре прошлого года по обвинению в ст. 132 и 135 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

Специализировался юрист на так называемых неблагополучных семьях. Его клиентами становились в основном матери, которые хотели вернуть своих детей из детского дома. По данным следствия, днем правозащитник приглашал доверяемых ему детей к себе домой: поиграть в компьютер. А потом предлагал им остаться на ночь. Дети соглашались, а перед сном он заставлял их идти в ванную комнату, где «помогал провести водные процедуры», попутно снимая их на камеру.