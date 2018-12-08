2018-12-08T18:08:54+03:00
Общество

Из Кирова в Питер пустят дополнительный поезд

Новый маршрут начнет действовать уже с понедельника
Елизавета Захарова
Поделиться:
В северную столицу кировчане будут прибывать днем. Фото: Яндекс.КартыВ северную столицу кировчане будут прибывать днем. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

С 10 декабря 2018 года кировчане смогут добраться до северной столицы на новом поезде прямого маршрута. Об этом рассказали в Кировском отделении Горковской железной дороги.

Поезд Киров - Санкт-Петербург будет идти 24 часа и 16 минут. Из нашего города он отправляется в 10.56 по четным числам, прибывает в Питер в 11.12. Обратно на Вятку поезд будет отправляться по нечетным дням.

По данным сайта «РЖД», в новом поезде будет три типа вагонов: купейные, плацкартные и сидячие. Цена одного взрослого билета в купе - 2 973 рубля, в плацкарт - 1 235 рублей, а сидячее место обойдется в 1 140 рублей.

Помимо нового прямого рейса Киров- Санкт-Петербург, в нашей области действуют три круглогодичных маршрута: из Кирова в Москву, Нижний Новгород и Кисловодск. Новый график формирования поездов не коснется и рейсов Киров-Анапа, Киров-Адлер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировский общественник начал сбор подписей против реформы в ЖКХ
В Кирсе открыли кинозал с новым оборудованием почти за пять миллионов рублей
Коммунальщики устраняют потоп на Луганской и аварию на Менделеева
Кировского правозащитника, растлившего несовершеннолетних, признали психически больным
Новый автономным троллейбус вновь вернулся на улицы Кирова
В Кирове затопило улицу Луганскую
Девица Метелица из Вятских Полян отправилась в Удмуртию
17,5 миллиарда рублей поступило в региональный бюджет в 2018 году
На въезде в Киров появится три круговые развязки
В Слободском районе студент на «Калине» врезался в полуприцеп
Продукцию «УРАЛХИМа» отметили знаком качества
В Кирове пропал 13-летний подросток
Кировские подрядчики вывели новую технику для уборки улиц
Приговор кировчанке, изрезавшей знакомого ножом, ужесточили из-за алкоголя
МЧС: в Омутнинске участились пожары
До Рябова можно будет добраться на электричке
Кировский Минтранс опубликовал список дорог, которые отремонтируют за 5 лет
Приметы на День святой Екатерины: ждет ли кировчан студеная зима?
Кировская администрация хочет заказать 400 ограждений для массовых мероприятий