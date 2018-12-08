2018-12-10T09:29:02+03:00
Общество

Из Кирова в Питер пустят дополнительный поезд

Новый маршрут начнет действовать уже с понедельника
Елизавета Захарова
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В северную столицу кировчане будут прибывать днем. Фото: Яндекс.КартыВ северную столицу кировчане будут прибывать днем. Фото: Яндекс.Карты
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С 10 декабря 2018 года кировчане смогут добраться до северной столицы на новом поезде прямого маршрута. Об этом рассказали в Кировском отделении Горковской железной дороги.

Поезд Киров - Санкт-Петербург будет идти 24 часа и 16 минут. Из нашего города он отправляется в 10.56 по четным числам, прибывает в Питер в 11.12. Обратно на Вятку поезд будет отправляться по нечетным дням.

По данным сайта «РЖД», в новом поезде будет три типа вагонов: купейные, плацкартные и сидячие. Цена одного взрослого билета в купе - 2 973 рубля, в плацкарт - 1 235 рублей, а сидячее место обойдется в 1 140 рублей.

Помимо нового прямого рейса Киров- Санкт-Петербург, в нашей области действуют три круглогодичных маршрута: из Кирова в Москву, Нижний Новгород и Кисловодск. Новый график формирования поездов не коснется и рейсов Киров - Анапа, Киров - Адлер.

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