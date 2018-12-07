2018-12-07T18:44:52+03:00
Общество

17,5 миллиарда рублей поступило в региональный бюджет в 2018 году

В прошлом году эта цифра составила порядка 16,1 миллиарда
Евгений ДЕМИХОВ
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Больше всего в области потратили на сельское хозяйство и здравоохранениеБольше всего в области потратили на сельское хозяйство и здравоохранениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За 11 месяцев 2018 года в казну Кировской области выделено на 13% больше средств, чем за тот же период прошлого года. В правительстве насчитали 17,5 миллиарда рублей. Больше всего потратили на развитие сельского хозяйства и транспортной структуры. На эти сферы выделили по 1,25 миллиарда рублей.

- По 14% от бюджетных средств потратили на образование и здравоохранение, - объяснили в правительстве Кировской области. - Эти сферы получили по 600 миллионов рублей. На социальную поддержку населения из государственной казны выделили 331 миллион рублей. Кроме того, 104 миллиона потратили на программы развития туризма и культуры.

Остальные 8% федеральных средств истрачены на другие программы. Почти треть общей суммы - это субвенции и субсидии. Они начислены в качестве финансовой помощи в реализации государственных программ. Остальные 10,4 миллиарда не имеют целевого назначения. Их правительство распределяет в соответствии с местными программами.

Кстати, до конца этого года в Кировскую область из федеральной казны может поступить еще порядка двух миллиардов.

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