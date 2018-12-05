На Кикиморской горе сносят горнолыжный комплекс

5 Дек. 21:21 2018-12-05T21:21:43+03:00

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Незаконные постройки на Кикиморской горе в Кирове начали сносить. Речь идет о горнолыжном комплексе «Калинка-Морозов». Еще в июне 2018 года разрешение на использование четырех участков земли, на которых и расположен комплекс, было отозвано: экологи установили, что на одном из склонов горы складируются небезопасные отходы. Причем, свалка находится вблизи памятника природы - Ежовского водно-озерного комплекса.

- Владельцу горнолыжного комплекса многократно напоминали о том, что все постройки нужно снести, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Однако реакции не последовало. В конце ноября владельцу сообщили, что здания будут снесены без его участия, однако он вновь никак не отреагировал на уведомление.

Сити-менеджер Илья Шульгин, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что все меры по сносу построек на Кикиморской горе проводятся согласно закону. По словам Шульгина, муниципальные земли в любом случае будут освобождены.