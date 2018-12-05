Из-за внеплановых съемок отменили спектакль с Волочковой в Кирове
Шоу хотели перенести на февраль, но заявку не утвердили
В спектакле планировалась сцена с бальными танцами: Фото: volochkova_art
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Всем кировчанам, которые уже успели приобрести билеты на спектакль «Леди», в филармонии предлагают вернуть потраченные деньги. Киров стал не единственным городом, в котором отменили спектакль с участием балерины Анастасии Волочковой.
- Ситуация с отменой мероприятия произошла из-за внеплановых съемок одного из участников группы, - рассказали «Комсомолке» в Вятской филармонии. - Спектакль планировали перенести на февраль, но заявку не подтвердили.
Показ должен был состояться 11 декабря на сцене филармонии. Стоимость билетов составляла от 500 до 1500 рублей.