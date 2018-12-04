2018-12-04T16:54:16+03:00
Общество

Из Малмыжской больницы пропал пациент

Его ищут уже почти четыре месяца
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчину видели в черной куртке и красном спортивном костюме. Фото: УМВД по Кировской областиМужчину видели в черной куртке и красном спортивном костюме. Фото: УМВД по Кировской области
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Полиция разыскивает пропавшего пациента лечебного учреждения города Малмыжа. 46-летний Александр Пантелеев покинул территорию больницы 10 августа 2018 года. С тех пор его никто не видел.

По информации УМВД по Кировской области, на вид мужчине 45-50 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. У него светло-русые волосы. Когда пациента видели в последний раз, он был одет в черную демисезонную куртку, красный спортивный костюм и черную обувь.

Полиция просит кировчан сообщить о местоположении Александра, а также об обстоятельствах его исчезновения по телефонам: 8 (83347) 2-22-59 или 02 (102 - с мобильного телефона).

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