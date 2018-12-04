Сибирский антициклон принесет в Киров потепление

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-04T16:13:34+03:00

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Погода в Кировской области в течение этой недели и следующей будет зависеть от мощного циклона в Сибири, ось которого располагается за Уральскими горами. Об этом рассказали кировские метеорологи-любители.

На этой неделе кировчан ждет потепление и снегопады. В среду, 5 декабря, регион будет находиться под влиянием гребня высокого давления антициклона. Ночью температура воздуха будет -6...-9 градусов, днем потеплеет до -4...-8. К концу недели, 6 и 7 декабря, воздействие Сибирского циклона на погоду региона начнет ослабевать. Это принесет в область еще немного тепла и осадков. В четверг ночью столбик термометра поднимется до -2...-7 градусов, а днем будет держаться на уровне -1...-6. В этот и следующий дни возможно выпадение осадков. В пятницу ожидается небольшое похолодание до -3...-8 градусов. В субботу и воскресенье произойдет формирование нового ядра антициклона, что принесет за собой очередную порцию холодов. Температура в эти дни прогнозируется на уровне -5...-10 градусов.

На следующей неделе антициклон продолжит оказывать влияние на погоду области. Из-за этого ожидается очередная «порция» тепла и первые существенные снегопады.