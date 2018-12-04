2018-12-04T12:32:51+03:00
Общество

В Санчурске девяти семьям с детьми-инвалидами недоплатили 350 тысяч рублей

Администрация района начисляла пособия без положенной надбавки
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В администрации района считали сумму пособий без надбавкиВ администрации района считали сумму пособий без надбавкиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Суд обязал районную администрацию сделать перерасчет и выплатить пособия в полном объеме. По закону Кировской области, родителям, которые приняли на воспитание в семью сироту, должны начислять пособия. Размер государственной поддержки увеличивается на 20%, если у ребенка инвалидность или хроническое заболевание.

- В Санчурском районе девяти семьям выплаты осуществлялись без надбавки, - рассказали в прокуратуре по Кировской области. - Общая сумма недополученного вознаграждения составила почти 350 тысяч рублей.

Суд обязал управление администрации Санчурского района сделать перерасчет за три года и выплатить пособия с учетом надбавки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24