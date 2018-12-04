Аудиторы выяснят, как в Кирове тратились деньги на капремонт

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-04T11:30:02+03:00

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26 ноября 2018 года Контрольно-счетная палата города Кирова начала очередную крупную проверку. На этот раз аудиторы выяснят, как в 2016-2018 годах тратились деньги, собранные на капитальный ремонт многоквартирных домов Кирова. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Также аудиторы проверят расходование средств по программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014-2020 годах».

Напомним, ранее председатель Контрольно-счетной палаты города Кирова Елена Мерзлякова рассказала «Комсомолке» о проверке работы спортшколы № 5. Аудиторы нашли массу нарушений в документации, финансовой деятельности и проведении тренировок детей.