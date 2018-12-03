Кировчанка три года морила голодом своего маленького сына

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-03T12:12:21+03:00

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В Кирове осудили 28-летнюю местную жительницу, не следившую за своим малолетним сыном. Об этом рассказали в прокуратуре Ленинского района города Кирова. Установлено, что с августа 2014 года по декабрь 2017 года женщина регулярно выпивала, не обращая внимания на своего новорожденного ребенка. У мальчика не было собственной кровати, игрушек и теплой одежды, он плохо питался. В квартире из-за долгов не было электричества, а санузел был в таком состоянии, что им нельзя было пользоваться.

Отметим, что врачи диагностировали у мальчика алкогольную фетопатию - это значит, что его мать, будучи беременной, крепко выпивала. Употребление спиртного отразилось на здоровье ребенка еще до того, как он появился на свет. Также врачи отметили, что у мальчика есть задержка в умственном и речевом развитии.

- Уголовное дело завели по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщили в ведомстве . - К этой статье были добавлены и обвинения в жестоком обращении с ребенком: выпив, кировчанка зачастую кричала на него и ругалась матом.

В итоге женщину приговорили к 5 месяцам исправительных работ. Также 5% от заработка кировчанки будут удерживать в доход государства.