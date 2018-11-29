2018-11-29T20:15:29+03:00
Происшествия

Кировчане смогут понаблюдать за «медузой» от запуска ракеты

Об этом рассказали в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Иван ГРИГОРЬЕВФото: Иван ГРИГОРЬЕВ
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В ночь на пятницу, 30 ноября, с космодрома Плесецк будет запущена ракета «Рокот». Как рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», ракета полетит в сторону архипелага Новая Земля. Точное время запуска «Рокота» пока не называется.

- Близость полета ракеты позволит кировчанам понаблюдать за следом от ее запуска, - сообщают метеорологи-любители. - Можно будет увидеть и «медузу» - особый след от газов в верхних слоях атмосферы.

Напомним, в апреле 2018 года кировчанам уже удалось понаблюдать за «медузой» от ракеты, запущенной с космодрома Плесецк. Тогда в Котельниче, Подосиновце и Верхошижемье сделали фотоснимки «медузы», а в Кирове даже провели небольшую видеотрансляцию этого явления.

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