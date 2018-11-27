2018-11-27T15:26:01+03:00
Общество

В Кирове, на юго-западе, хотят построить воскресную школу

Сейчас дети там учатся в три смены
Евгений ДЕМИХОВ
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Такой школу видят в храме. Фото: panteleimon-vyatka.ruТакой школу видят в храме. Фото: panteleimon-vyatka.ru
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Воскресная школа для детей при храме Великомученика и целителя Пантелеимона работает уже больше 12 лет. Ее посещают 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет. С ними проводят занятия по развитию речи, церковному пению, рукоделию и беседы о семейных и духовно-нравственных ценностях.

- Каждый год количество родителей, желающих записать своих детей в школу, растет, - рассказали в храме. - Поэтому мы были вынуждены перейти на трехсменное обучение. Школа не может принять всех желающих: мест не хватает.

Другой выход из ситуации в храме видят в строительстве отдельного здания для воскресной школы. Земельный участок для постройки уже есть, как и вся проектная документация. Даже частично куплены стройматериалы. Однако недостаток финансов не дает возможности начать строительство.

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