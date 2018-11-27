Кировчанин сыграл на балалайке в эфире программы «Давай поженимся!»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-27T15:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В телепередаче «Давай поженимся!» снялся кировчанин Аркадий Олин. 27-летний молодой человек стал героем выпуска от 26 ноября 2018 года. Впечатлениями от участия в проекте Аркадий поделился на своей странице в соцсетях.

Выпуск Давай поженимся! с участием кировчанина Аркадия Олина.Видео: https://www.1tv.ru/-/kxbxq

- Был максимально корректным и собранным, но все же присутствовало небольшое волнение, - рассказал подписчикам Аркадий Олин. - Женихи - отличные ребята, невесты - красотки! Все честно, но не забывайте, что это шоу!

Отметим, что кировчанин в эфире Первого канала сыграл на балалайке. А в завершение своего обращения в соцсетях Аркадий подчеркнул, что «наши кировские девушки великолепны».