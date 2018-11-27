2018-11-27T13:55:41+03:00
Происшествия

Бесправник на «четырнадцатой», уходя от столкновения, вылетел в кювет и опрокинулся

«Комсомолка» рассказывает об аварии со слов пассажирки авто
Александр ЧАРУШИН
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Очевидцы ЧП вызвали скорую пострадавшему водителю. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОчевидцы ЧП вызвали скорую пострадавшему водителю. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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На участке трассы «Вятка» в Яранском районе произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась вчера, 26 ноября, около 14.00 часов. 38-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В УГИБДД УМВД России по Кировской области «Комсомолке» рассказали об аварии со слов пассажирки «четырнадцатой».

Как сообщила девушка, машина ехала из Яранска в Тужу. Скорость движения была достаточно высокой. На мосту через речку машина внезапно начала «вилять» и зацепила ограждение, от удара «четырнадцатую» отбросило на центр дороги. Водитель заметил приближающийся автомобиль и попытался уйти от столкновения.

- В этот момент «четырнадцатая» и съехала в кювет, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. - Девушка вытащила пострадавшего водителя из машины, а очевидцы скорую и автоинспекторов. Сам водитель «четырнадцатой» уверял, что он был трезв. Этот факт будет проверен в ходе экспертизы.

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