Пьяный тракторист врезался в «пятнадцатую» и сбежал. Пассажир «легковушки» погиб, водитель в больнице

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-27T11:15:19+03:00

«Легковушка» от удара вылетела с дороги и перевернулась. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сам мужчина утверждал, что выпил уже после столкновения

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Вчера, 26 ноября, в «пьяном» ДТП погиб житель Зуевского района. Авария произошла в 12.00 часов дня на трассе, ведущей из Кирова в Демаки. 50-летний водитель трактора МТЗ-80 при повороте не пропустил «пятнадцатую» и врезался в нее. «Легковушка» от удара вылетела с дороги и перевернулась. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, тракторист пытался скрыться с места аварии, однако вскоре был пойман.

- При задержании было заметно, что водитель трактора пьян, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Однако сам мужчина утверждал, что он выпил спиртное уже после столкновения с ВАЗом.

В «пятнадцатой» в момент ДТП находились 44-летний водитель и его 40-летний попутчик. Пассажир от полученных травм скончался на месте, водителя «пятнадцатой» срочно доставили в больницу.